«Реал» — «ПСЖ»: ставка Артура Петросьяна на игру плей-офф Лиги чемпионов в Мадриде

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ».
Ставка: «ПСЖ» не проиграет за 1.60.
«Реал», конечно, сильно разочаровал в первом матче. Кто-то говорит, что виной тому отмена правила гостевого гола и нежелание мадридцев стремиться его забить. Но даже это не оправдывает совершенно беззубую игру в атаке. Будь Париж поцельнее и поудачливее, исход противостояния был бы уже решён.
Французы после первой игры уступили в двух из трёх последующих матчей, но вряд ли это говорит о каких-то проблемах. Скорее, о том, что игроки всё это время держали в уме ответную встречу с «Реалом» и не очень хотели выкладываться на все сто в других играх.
У испанцев будет отсутствовать Каземиро, а это потеря, учитывая то, что контратак парижан будет немало. Также не будет Менди и Крооса. В общем, думаю, что у «ПСЖ» неплохой шанс в Мадриде не проиграть и заслуженно выйти в четвертьфинал», — сказал Петросьян.
- 9 марта 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:05
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00
- 8 марта 2022
-
22:00
-
21:55
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00