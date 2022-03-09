«Реал» — «ПСЖ»: ставка Артура Петросьяна на игру плей-офф Лиги чемпионов в Мадриде

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ».



Ставка: «ПСЖ» не проиграет за 1.60.



«Реал», конечно, сильно разочаровал в первом матче. Кто-то говорит, что виной тому отмена правила гостевого гола и нежелание мадридцев стремиться его забить. Но даже это не оправдывает совершенно беззубую игру в атаке. Будь Париж поцельнее и поудачливее, исход противостояния был бы уже решён.



Французы после первой игры уступили в двух из трёх последующих матчей, но вряд ли это говорит о каких-то проблемах. Скорее, о том, что игроки всё это время держали в уме ответную встречу с «Реалом» и не очень хотели выкладываться на все сто в других играх.



У испанцев будет отсутствовать Каземиро, а это потеря, учитывая то, что контратак парижан будет немало. Также не будет Менди и Крооса. В общем, думаю, что у «ПСЖ» неплохой шанс в Мадриде не проиграть и заслуженно выйти в четвертьфинал», — сказал Петросьян.