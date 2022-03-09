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«Реал» — «ПСЖ»: фрибет до 2500 рублей к матчу Лиги чемпионов

«Реал» — «ПСЖ»: фрибет до 2500 рублей к матчу Лиги чемпионов
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9 марта пройдёт матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «ПСЖ». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 2500 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК Фонбет и оставь прогноз на матч на странице акции.

2. Скачай приложение Фонбет.

Букмекер начислит фрибет 2000 рублей после выполнения условий акции. Кроме того, ты получишь бесплатную ставку 500 рублей, если твой прогноз окажется верным.

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