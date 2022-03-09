«Реал» — «ПСЖ»: фрибет до 2500 рублей к матчу Лиги чемпионов

9 марта пройдёт матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «ПСЖ». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 2500 рублей от букмекера Фонбет и использовать его на любое событие!



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