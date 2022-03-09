«Реал» — «ПСЖ»: прогноз Александра Вишневского на встречу плей-офф Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ».



Ставка: победа «Реала» в 1 мяч за 4.50.



«Для меня, как и для многих, было настоящим сюрпризом, насколько беспомощно выглядел мадридский «Реал» в первой игре в Париже. Хоть «сливочные» и пропустили первый гол на первой же минуте, но в итоге Париж полностью заслуживал победы, причем победы крупнее, чем в 1 мяч.

«Реал» — «ПСЖ»: во сколько начало, где покажут?

Тем не менее минимальная победа в этом матче оставляет шансы «Реалу» побороться за место в 1/4 финала. Игра для Мадрида решающая. В испанской прессе писали, что Анчелотти специально форсировал форму своей команды, чтобы она была максимальной в ответной игре на своем поле против «ПСЖ».



Тот факт, что в первой игре против Парижа «Реал» с физической точки зрения не смог показать себя хорошо, говорит о том, что именно к ответной игре физически команда будет в оптимальном состоянии. Тактически Карло Анчелотти исправится. Я бы тут ставил на победу «Реала», если бы не огромные потери в составе. Травма Крооса, дисквалификация Каземиро, дисквалификации Менди — все это очень серьезны проблемы.



Без этих травм я бы за 2.55 ставил бы на уверенную победу «Реал». Сейчас закрадываются сомнения, смогут ли без двух важных полузащитников «сливочные» сыграть так же хорошо.



В такой ситуации я, наверное, рискну и выберу ставку с высоким коэффициентом. Буду ставить не на чистую победу «Реала», которая мне по-прежнему представляется наиболее вероятным исходом матча. Я рискну поставить на победу «Реала» ровно в 1 мяч.



Во-первых, травмы и дисквалификации не позволят Мадриду сыграть так хорошо, как возможно было бы. Во-вторых, если «Реал» будет выигрывать в один гол, то команды в концовке успокоятся, потому что такой расклад переводит матч в дополнительное время, а это очень вероятный сценарий. Обе команды в концовке не будут рисковать и идти ва-банк, если «Реал» будет вести с разницей в 1 мяч», — сказал Вишневский.

Почеттино: каждый фанат и игрок «ПСЖ» заслуживают победы в Лиге чемпионов.



«Реал» — «ПСЖ»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций?



«ПСЖ» предложил Мбаппе самый большой контракт в истории.