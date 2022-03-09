«Манчестер Сити» — «Спортинг»: ставка Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов 9 марта

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Спортинг».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.78.
«Помним, что было в Португалии, те оглушительные 0:5. После чего «Манчестер Сити» уверенно и поступательно идет своей дорогой. Мы видел, насколько некомпетентным оказался на фоне «горожан» «Манчестер Юнайтед».
«Ман Сити» — «Спортинг»: когда начало, какой канал покажет?
Думается, что вряд ли в ответной игре «Манчестер Сити» испытает какие-то трудности. Да и «Спортинг» все понимает. Это будет игра, в которой все решено, а такие матчи, как правило, получаются не очень зрелищными и результативными.
Прогноз простой — тотал матча меньше 2,5 мяча. Несмотря на весь статус «Манчестер Сити» и всю его мощь, но голевой феерии мы в этой игре не увидим», — сказал Казаков.
Ставка Виктора Гусева на матч «Реал» — «ПСЖ» с коэффициентом 3.78.
Okko прокомментировал запрет показа матчей АПЛ на территории России.
Лапорта: мне стоило уволить Кумана из «Барселоны» раньше.
- 9 марта 2022
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00
- 8 марта 2022
-
22:00
-
21:55
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 7 марта 2022
-
23:10
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00