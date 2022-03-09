«Манчестер Сити» — «Спортинг»: ставка Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов 9 марта

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Спортинг».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.78.



«Помним, что было в Португалии, те оглушительные 0:5. После чего «Манчестер Сити» уверенно и поступательно идет своей дорогой. Мы видел, насколько некомпетентным оказался на фоне «горожан» «Манчестер Юнайтед».

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Думается, что вряд ли в ответной игре «Манчестер Сити» испытает какие-то трудности. Да и «Спортинг» все понимает. Это будет игра, в которой все решено, а такие матчи, как правило, получаются не очень зрелищными и результативными.



Прогноз простой — тотал матча меньше 2,5 мяча. Несмотря на весь статус «Манчестер Сити» и всю его мощь, но голевой феерии мы в этой игре не увидим», — сказал Казаков.

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