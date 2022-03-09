Виктор Гусев дал прогноз на матч «Реал» — «ПСЖ» с коэффициентом 3.78

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ».

Ставка: ничья за 3.78.

«Наверное, вы помните, что «ПСЖ» выиграл на своём поле, хотя и Месси не реализовал пенальти. Сам «ПСЖ» забивает в семи матчах Лиги чемпионов подряд. На выезде, обратим внимание, в последних матчах у «ПСЖ» две ничьих и два поражения. Если брать игру обороны, то команда обязательно пропускала в восьми последних гостевых матчах. Последний матч Лиги чемпионов между двумя командами, который был в Мадриде, в 2019 году завершился вничью 2:2. Запомним это.

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Поговорим о потерях. У «Реала» дисквалифицирован Казимиро, это серьёзная потеря для середины поля. Не будет по той же причине защитника Менди. Кросс вроде травмирован, точной информации пока нет. У «ПСЖ» под вопросом Хакими, Эррера и Паредес. Мбаппе попал в заявку.



Думаю, что «ПСЖ» сможет в итоге сдержать «Реал». Возможен и обмен голами. Я начал с того, что можно поставить индивидуально на гол Месси, но тут достаточно футболистов в составе обеих команд, на голы которых можно сделать ставку с хорошим коэффициентом и высокой долей вероятности. Мой прогноз будет рискованным. Я ожидаю ничью».

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