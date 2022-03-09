«Ман Сити» — «Спортинг»: прогноз Романа Гутцайта на ответный матч Лиги чемпионов

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Спортинг».
Ставка: обе команды забьют за 2.40.
«Манчестер Сити» доминировал в первой встрече, об этом говорит и итоговый счет 5:0. На ответный матч будет тяжело найти мотивацию хозяевам. Понятно, что все вопросы по итогу противостояния сняты.
«Ман Сити» — «Спортинг»: во сколько начало, какой канал покажет?
К тому же впереди у «Сити» чемпионская гонка в АПЛ. После победного дерби Гвардиола может дать отдых кому-то из ведущих игроков.
«Спортинг» не сумел забить в первом матче. Однако «Спортинг» обычно играет результативно и забивает просто всегда минимум один гол. Здесь будет уже не такое большое давление, а гостям нечего терять. «Сити» же создаёт моменты в каждом матче. Думаю, соперники сумеют обменяться голами».
Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Реал» — «ПСЖ».
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Ман Сити» — «Спортинг».
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