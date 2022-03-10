«Салават Юлаев» — «Сибирь»: эксперты назвали фаворита 5-го матча серии КХЛ

10 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Сибирь». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
Почему «Салават Юлаев» закроет серию с «Сибирью» в пятом матче?
«Салават Юлаев» ведёт в серии со счётом 3-1, находясь в шаге от выхода в следующий раунд. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 1.98, а успех «Сибири» оценён экспертами в 3.40.
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.02. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.93.
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