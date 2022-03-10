«Барселона» — «Галатасарай»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Галатасарай» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Барселоны» в 1-м тайме с форой (-1) за 2.08.



«Барселона» в рамках Лиги Европы будет принимать турецкий топ-клуб «Галатасарай», который сейчас переживает не лучшие времена. Приставка «топ-» осталась где-то в прошлом. Посмотрите, где команда находится в чемпионате Турции — ближе к зоне вылета. В прошлом туре «Галатасарай» проиграл, пропустив в первом тайме два мяча. В целом у «Галатасарая» сейчас печальная ситуация в чемпионате. В еврокубках, в Лиге Европы стамбульцы смотрелись неплохо в матчах с «Локомотивом, но то было уже давно.

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Сейчас впереди «Барселона», которая на полном ходу. Новые приобретения работают. Уже длинная серия без поражений в чемпионате. Что-то удалось наверстать. Плюс «Барселона» начала проявлять характер. В последнем матче с «Эльче» команда проигрывала, но сумела вырвать победу со счётом 2:1.



«Галатасарай» много пропускает в последнее время — в основном по два мяча. Давно «Галатасарай» не играл на ноль, поэтому «Барселона», конечно же, забьёт. Можно играть тотал «Барсы» больше 2.5 мяча. С моментами и реализацией тут всё должно быть нормально. Не исключено, что после первого матча в этой паре всё будет решено. Да, не будет некоторых исполнителей, но посмотрите, какой футбол показывает Педри, да и при поддержке своих трибун «Барса» должна сыграть на своём уровне.



В этом матче я бы сыграл победу «Барселоны» в первом тайме с форой (-1). Можно сыграть и просто победу «Барселоны» в первом тайме за 1.55 либо же взять первый вариант за хороший коэффициент 2.08», — сказал Генич.

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