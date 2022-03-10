«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Сибирь».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 1.98.



«У «Сибири» была неплохая возможность пройти во второй этап плей-офф. Особенно когда лигу стали покидать легионеры. Но тут оказалось, что потеря одного вратаря ударила по сибирякам больнее, чем потеря всего первого звена «Салаватом Юлаевым». Хотя изначально казалось совсем наоборот.

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Но что случилось, то случилось, и счёт в серии 3-1 в пользу «Салавата», а следующий матч будет в Уфе, где новосибирцы в плей-офф пока не выигрывали. Мой «собутыльник» по программе «Отдел хоккея» Сергей Гимаев любит в таких случаях притопить за априори слабейших: мол, не всё у них ещё потеряно, сейчас они соберутся да как дадут стране угля и так далее. Но я в данном случае настроен куда более скептически. По большому счёту даже при второй подряд домашней победе «Сибири» шансов у сибиряков было бы не слишком много, сильно меньше 50 процентов. Сейчас таких шансов почти не осталось, и они не появятся, если даже «Салават» провалится в пятом – домашнем — матче. Потому что у «Сибири» права на ошибку нет, а впереди максимально три матча, и чтобы в них новосибирцы ни разу не совершили фатальной ошибки – такого просто не может быть.



Понимают это и сами сибиряки. Именно поэтому, учитывая это их понимание, я и предполагаю, что данная серия в пятом матче и закончится. Матч будет тяжёлым, по принципу «никто не хотел умирать». Но «Салават» в итоге гостей пережмёт, победит, скорее всего, в основное время, с преимуществом в одну-две шайбы, после чего станет ждать соперника по полуфиналу Восточной конференции», — сказал Лебедев.

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