«Севилья» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги Европы

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Вест Хэм».
Ставка: победа «Севильи» по угловым за 1.65.
«Игра на «Рамон Санчес Писхуан». Здесь, по сути, встречаются две равные команды. «Севилья» высоко идёт в турнирной таблице. Команде часто и много везёт.
Месси впервые за 15 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов.
«Вест Хэм» идёт на шестом месте. Клуб находится в двух очках от «Манчестер Юнайтед». Складывается ощущение, что команда форму немного подрастеряла.
Я думаю, что, исходя из того, что «Севилья» играет дома перед своими болельщиками, которые очень большое влияние оказывают на команду и гонят её вперёд, «Севилья» будет много атаковать. Она делает это через фланги, поэтому будет много подач и прострелов. Отсюда и много угловых. Предлагаю победу «Севильи» по угловым с коэффициентом 1.65», — сказал Наливайко.
Президент «ПСЖ» пытался ворваться в судейскую после поражения от «Реала».
Хави объяснил, почему не считает «Барселону» фаворитом Лиги Европы.
«Севилья» — «Вест Хэм»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
- 10 марта 2022
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 9 марта 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:05
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00
- 8 марта 2022
-
22:00
-
21:55
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30