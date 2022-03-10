Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Севилья» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги Европы

«Севилья» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги Европы
Комментарии

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Севильи» по угловым за 1.65.

«Игра на «Рамон Санчес Писхуан». Здесь, по сути, встречаются две равные команды. «Севилья» высоко идёт в турнирной таблице. Команде часто и много везёт.

Месси впервые за 15 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов.

«Вест Хэм» идёт на шестом месте. Клуб находится в двух очках от «Манчестер Юнайтед». Складывается ощущение, что команда форму немного подрастеряла.

Я думаю, что, исходя из того, что «Севилья» играет дома перед своими болельщиками, которые очень большое влияние оказывают на команду и гонят её вперёд, «Севилья» будет много атаковать. Она делает это через фланги, поэтому будет много подач и прострелов. Отсюда и много угловых. Предлагаю победу «Севильи» по угловым с коэффициентом 1.65», — сказал Наливайко.

Президент «ПСЖ» пытался ворваться в судейскую после поражения от «Реала».

Хави объяснил, почему не считает «Барселону» фаворитом Лиги Европы.

«Севилья» — «Вест Хэм»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022