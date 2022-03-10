«Севилья» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги Европы

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Вест Хэм».



Ставка: победа «Севильи» по угловым за 1.65.



«Игра на «Рамон Санчес Писхуан». Здесь, по сути, встречаются две равные команды. «Севилья» высоко идёт в турнирной таблице. Команде часто и много везёт.

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«Вест Хэм» идёт на шестом месте. Клуб находится в двух очках от «Манчестер Юнайтед». Складывается ощущение, что команда форму немного подрастеряла.



Я думаю, что, исходя из того, что «Севилья» играет дома перед своими болельщиками, которые очень большое влияние оказывают на команду и гонят её вперёд, «Севилья» будет много атаковать. Она делает это через фланги, поэтому будет много подач и прострелов. Отсюда и много угловых. Предлагаю победу «Севильи» по угловым с коэффициентом 1.65», — сказал Наливайко.

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