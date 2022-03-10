«Салават Юлаев» — «Сибирь»: ставка Владимира Вуйтека на матч плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.55.



«Салават Юлаев» ведёт в серии со счётом 3-1 и имеет хорошие шансы завершить её уже в предстоящем матче. Уверен, что уфимцы на своём льду победят и выйдут в полуфинал конференции.

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Из обеих команд уехали сильные легионеры, только в «Сибири» пока остались два легионера, и можно сказать, что на лёд и у «Салавата», и у «Сибири» выходят только россияне. Хоть Уфа и лишилась своей основной ударной силы (финской тройки), но глубина состава у уфимцев побольше, у Новосибирска достаточно ограниченный выбор игроков. Плюс оба клуба лишились основных вратарей, и мне кажется, это больше ударяет по «Сибири», потому что основа игры новосибирцев — это надёжно сыграть в обороне и как можно меньше пропустить, а забивать много им не под силу.



Уфа для меня фаворит, она должна победить и закончить серию, но поставлю я на её победу с учётом овертайма. Для обеих команд игры складываются непросто, идёт борьба, так что возьму более аккуратную ставку.



Команды в плане результативности играют непредсказуемо, то в игре забивается по 2-3 шайбы, а, например, в последнем матче был счёт 6:3. Думаю, что одна из причин в том, что играют вратари, которые не должны были быть основными в плей-офф, нестабильность в их игре присутствует. Сейчас также ожидаю увидеть немало заброшенных шайб, «Салават» точно забьёт несколько голов, а «Сибири» деваться будет некуда, придётся отыгрываться, поэтому мы увидим результативный хоккей», — сказал Вуйтек.

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