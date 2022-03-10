«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.99.
«Дмитрий Квартальнов всё-таки сумел найти уважительную причину для того, чтобы вернуться в Казань, а не просить выслать ему вещи наложенным платежом. «Барсам», конечно, если и стало легче, то исключительно морально: они не вылетят в первом круге плей-офф всухую, а теперь уже в любом случае вылетят «мокро». То есть это будет, конечно, ужас, но уже не ужас-ужас-ужас.
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Оголтелые оптимисты, конечно, могут предположить, рубанув воздух рукой, что, мол, Квартальнов стал первым тренером КХЛ, проигравшим серию с 3-0, а теперь станет вторым, выигравшим с 0-3. Но я никак не могу представить, чтобы нынешний «Авангард», да ещё осенённый Кубком Гагарина, взял да и отдал Казани выигранную серию. У «ястребов» тройной матчбол превратился в двойной, но «большим татарам» от этого легче не стало.
А поскольку в плей-оффовском противостоянии этих соперников в принципе принято выигрывать в гостях (10 гостевых побед в 11 последних матчах), то есть все основания предположить, что уже в пятом матче «Авангард» продолжит эту славную традицию. Пятая игра вряд ли будет чем-то отличаться от предыдущих, то есть будет такой же упорной, упёртой, а для постороннего глаза ещё и скучной. Но в итоге «ястребам» повезёт больше, и они прекратят это безобразие очередной гостевой победой. Скорее всего, за пределами основного времени, причём, возможно, сильно за пределами. И с преимуществом в одну шайбу – по-другому в овертайме быть не может», — сказал Лебедев.
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