«Рейнджерс» — «Црвена Звезда»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Рейнджерс» — «Црвена Звезда».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.96.



«Здесь, вполне возможно, получится осторожная игра. Сербы пропустили всего один мяч в последних шести официальных играх. За это время они пять раз выиграли, вышли в четвертьфинал Кубка и, главное, победили «Партизан» в дерби. То есть у команды всё в порядке и с моральным состоянием, и с организацией.

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«Рейнджерс» при ван Бронкхорсте чуть больше тяготеют к атаке, чем при Джеррарде, но исполнителей высокого уровня им не хватает. Добротных игроков впереди хватает, но не более того.



Думаю, что гости здесь закроются и попытаются вынести из матча приемлемый результат перед ответной игрой», — сказал Петросьян.

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