«Рейнджерс» — «Црвена Звезда»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Рейнджерс» — «Црвена Звезда».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.96.
«Здесь, вполне возможно, получится осторожная игра. Сербы пропустили всего один мяч в последних шести официальных играх. За это время они пять раз выиграли, вышли в четвертьфинал Кубка и, главное, победили «Партизан» в дерби. То есть у команды всё в порядке и с моральным состоянием, и с организацией.
Месси впервые за 15 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов.
«Рейнджерс» при ван Бронкхорсте чуть больше тяготеют к атаке, чем при Джеррарде, но исполнителей высокого уровня им не хватает. Добротных игроков впереди хватает, но не более того.
Думаю, что гости здесь закроются и попытаются вынести из матча приемлемый результат перед ответной игрой», — сказал Петросьян.
Прогноз Константина Генича на матч «Барселона» — «Галатасарай».
Президент «ПСЖ» пытался ворваться в судейскую после поражения от «Реала».
Хави объяснил, почему не считает «Барселону» фаворитом Лиги Европы.
- 10 марта 2022
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 9 марта 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:05
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00
- 8 марта 2022
-
22:00
-
21:55
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00