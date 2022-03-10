«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на игру 1-го раунда Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».



Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.45.



«В прошлом матче победитель определился только в овертайме. «Ак Барс» смог вырвать победу, но его положение по-прежнему остаётся тяжёлым, клуб проигрывает в серии со счётом 1-3. В той игре казанцы были лучше, они имели преимущество и должны были побеждать в основное время.

«Ак Барс» — «Авангард»: когда начало, какой канал покажет?

Следующий матч пройдёт в Казани, но считать хозяев фаворитами не стоит. Тут, скорее, равные шансы у команд. Да, «Ак Барс» скоростью и самоотдачей смог выиграть четвёртый матч, а Омску в прошлой игре, похоже, не хватало сил, плюс ему было куда отступать. Игроки «Авангарда» могли думать, что уже выиграли серию, поэтому им не хватило мотивации.



Я не верю, что «Ак Барс» сможет пройти в следующий раунд. Но мне кажется, на домашнем льду он добьётся положительного результата и сократит отставание в серии. Всё может дойти в этой игре и до овертайма, поэтому ставить снова на победителя матча не стану, а возьму двойной шанс на хозяев в основное время», — сказал Вуйтек.

Экс-нападающий «Сибири»: в России я не чувствовал себя в опасности.

Семён Варламов может вернуться в «Колорадо».

«Вашингтон» выступил с заявлением вокруг событий на Украине.