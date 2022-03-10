«Барселона» — «Галатасарай»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/8 финала Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Барселона» – «Галатасарай».
Ставка: «Барселона» забьёт минимум 2 гола в 1-м тайме за 2.40.
«Явным фаворитом здесь вижу «Барселону». Команда в отличной форме, много забивает. Правда, в последней игре победа досталась тяжело, но игры идут часто, ничего в этом страшного нет.
«Барселона» — «Галатасарай»: когда начало, какой канал покажет?
У команды уже сформировалась тройка в полузащите: Бускетс, Френки де Йонг и Педри – они в прекрасной форме и всё лучше друг с другом взаимодействуют. В обороне очень хорошо играют Дани Алвес, Пике, Альба – все опытные и многое умеют.
Впереди пришёлся ко двору Обамеянг, помимо него, там большой выбор: Гави, Торрес, Депай, Люк де Йонг.
«Галатасарай» мы хорошо помним по матчам с «Локомотивом», в группе занял первое место. Но в чемпионате Турции команда идёт на 12-м месте. К тому же проиграла последний матч. Думаю, что «Галатасарай» обречён.
«Барселона» проведёт очень хорошую игру и крупно выиграет. Полагаю, что сине-гранатовые уже в первом тайме возьмутся за дело и забьют два гола, чтобы потом спокойно доигрывать концовку», — сказал Мор.
Прогноз Константина Генича на матч «Барселона» — «Галатасарай».
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