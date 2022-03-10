«Динамо» М — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на встречу плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Москва – «Северсталь».
Ставка: победа «Динамо» в основное время за 1.77.
«И вновь «дедушка» Ерёменко приводит свою команду к победе в плей-офф. Уже второй подряд и позволившей бело-голубым сравнять счёт в серии. На этот раз ему пришлось провести на льду почти пять периодов, и можно только позавидовать такой выносливости в таком возрасте.
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Очевидно, сложилась достаточно чёткая картина, согласно которой без «дедушки» череповчане выглядят серьёзнее и основательнее динамовцев. Тогда как с «дедушкой» бело-голубые их переигрывают. Поэтому сам факт присутствия Ерёменко в хозяйских воротах в пятом матче имеет для «Динамо», как сейчас модно говорить, экзистенциальное значение. Как, впрочем, и во всех последующих матчах данной серии, которых уже точно будет шесть, а может быть, даже семь.
Но тут уже многое зависит от череповчан, для которых фигура Ерёменко, вполне возможно, становится ещё и психологическим препятствием. Если они проиграют ему и в третий раз подряд – это станет проигрышем всей серии, причём, скорее всего, без уже непосредственного участия Александра в оставшихся матчах. То есть складывающуюся тенденцию им надо ломать, но сделать это будет крайне трудно, поскольку пятый матч пройдёт в Москве.
Мне же кажется, что сделать это череповчанам не удастся. Ерёменко общими усилиями наверняка сумеет восстановить, и он вновь будет цементировать оборону бело-голубых. Которые и одержат третью победу подряд, практически предопределив ход серии. Победа эта, конечно же, не будет лёгкой, но, как мне кажется, динамовцы сумеют вписаться в основное время», — сказал Лебедев.
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