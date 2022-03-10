«Лестер» — «Ренн»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги конференций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги конференций «Лестер» — «Ренн».
Ставка: «Лестер» не проиграет и обе забьют за 2.11.
«Лестер» не произвёл хорошего впечатления в игре с «Лидсом». Физически «лисы» выглядели хуже соперников, да и остроты у ворот йоркширцев почти не создавали. Тем не менее они победили, вернулся в строй Варди, а Барнс, к кому не было особых претензий по игре, забил победный мяч. У «Лестера» четыре победы в пяти последних матчах и как минимум с уверенностью в собственных силах проблем в последнее время не наблюдается.
Как, впрочем, и у «Ренна», у которого ровно такая же статистика в последних пяти играх. Но, в отличие от англичан, команда Бруно Женезио находится в зоне Лиги чемпионов и, судя по набранной форме, вполне возможно, в ней и останется.
Сложно угадать исход, но, похоже, моменты и, скорее всего, голы будут и у тех, и у других ворот», — сказал Петросьян.
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