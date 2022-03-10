«Барселона» — «Галатасарай»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги Европы

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Лиги Европы «Барселона» — «Галатасарай».
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.79.
«Сегодня я даю прогноз на матч «Барселона» — «Галатасарай». На сегодняшний день это команды разного уровня. «Галатасарай» находится среди аутсайдеров турецкого чемпионата и имеет ужасную статистику выездных матчей.
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«Барселона» сейчас в порядке. Давно не теряла очков в испанском чемпионате, и многочисленные новички команды вписались в коллектив. Они мотивированы, много забивают. Четыре забитых мяча уже становятся фирменным росчерком команды Хави. Думаю, что «Галатасарай» пропустит много.
У «Барселоны» пробудился интерес к этому турниру. Может быть, интерес был бы другим, если бы соперники были лёгкими, но в первом же раунде «Барселону» жребий свёл с «Наполи». Были тяжёлая первая игра и драматичная вторая, и в такой ситуации, когда уже есть победная история, каталонцы будут мотивированы, чтобы выиграть этот турнир.
«Барселона» — главный фаворит букмекерской линии. До финала уже недалеко, поэтому «Барселона» постарается выиграть первый трофей при Хави Эрнандесе. То, что в соперниках турецкая команда, говорит о том, что уже в первой домашней игре нужно делать задел, так как турецкие клубы дома при поддержке своих болельщиков действуют хорошо, хотя в гостях несостоятельны.
В такой ситуации «Барселоне» хорошо бы создать задел на своём поле. Каталонцам это по силам. Нападающие много забивают, и в команде почти нет потерь. Думаю, «Галатасарай» на выезде обречён, поэтому ставлю на «Барселону» с форой (-2)», — сказал Вишневский.
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