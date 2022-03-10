Эксперты оценили шансы Фёдора Чалова забить в матче Лиги конференций с «Марселем»

Сегодня, 10 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги конференций «Марсель» — «Базель». Начало игры — в 23:00 мск.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех швейцарцев оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Аналитики также считают, что матч Лиги конференций получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Гол Фёдора Чалова оценивается букмекерами коэффициентом 3.80, что приблизительно равно 26% вероятности. Заключить пари на дубль россиянина можно за 18.00 (5%).