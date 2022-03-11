Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Хамза Коэджи — Брэд Катона: прогноз Вадима Тихомирова на бой Brave 57

Хамза Коэджи — Брэд Катона: прогноз Вадима Тихомирова на бой Brave 57
Комментарии

Автор сайта Matchtv.ru, экс-комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Хамза Коэджи – Брэд Катона в рамках Brave 57.

Ставка: победа Коэджи за 2.65.

«Так! Вы вполне могли не слышать про этот затерянный поединок на Brave 57, но, если бы меня попросили выбрать один бой этих выходных, где у андердога есть хорошие шансы, я бы предложил взять его. Победу Хамзы Коэджи оценивают в 2.65, и я бы к ней присмотрелся.

Хабиб Нурмагомедов: включение в Зал славы UFC стало большим сюрпризом.

Катона мог вам запомниться как боец UFC с абсолютно не бойцовской внешностью (очки, приятная улыбка), при этом в какой-то момент он шёл на серии 8-0. Правда, очень многие из его боёв доходили до решения в последнее время.

Коэджи – это одна из звёзд ММА в Бахрейне, и так получилось, что я услышал о нём от Эльдара Эльдарова, человека, которого смог победить только Хабиб, и так уж совпало, именно на его же почту прислали первый контракт Хабиба с UFC. В общем, Эльдаров — это очень крепкий боец из Дагестана, который тренирует в Бахрейне и вполне мог подготовить Хамзу Коэджи к хорошему борцу.

Плюс Брэду Катоне в Бахрейне нужно будет пройти не самую простую акклиматизацию после тренировок в Ирландии, а Коэджи, по сути, дерётся у себя дома. Так что в этом бою возможен апсет, и я советовал бы присмотреться к победе Хамзы Коэджи за 2.65», — сказал Тихомиров.

Сехудо: никто не заслуживал попадания в Зал славы UFC больше Хабиба.

Экс-чемпион UFC подписал контракт с промоушеном Хабиба Нурмагомедова.

Дик Адвокат: разочарован тем, что не увижу Россию на чемпионате мира.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022