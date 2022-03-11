Кевин Ли — Диего Санчес: прогноз Глеба Кожикова на бой Eagle FC 46

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Кевин Ли — Диего Санчес в рамках турнира Eagle FC 46.
Ставка: ТМ 1.5 раунда за 2.30.
«Главный бой вечера на турнире Eagle FC 46 — промоушена, принадлежащего Хабибу Нурмагомедову. Два ветерана UFC столкнутся друг с другом, хотя назвать Кевина ветераном язык едва поворачивается, так как бойцу всего 29 лет, чего нельзя сказать о Санчесе, которому 40.
Хабиб Нурмагомедов: включение в зал славы UFC стало большим сюрпризом.
Этот поединок — ярко выраженный мисс-матч и отличная возможность для Ли закрыть чёрную полосу в своей карьере.
При всем уважении к Диего стоит отметить, что удар держать он стал очень плохо и Кевину достаточно будет один раз хорошо попасть и доработать на земле. Прогноз — бой не зайдёт во вторую половину», — сказал Кожиков.
Сехудо: никто не заслуживал попадания в Зал славы UFC больше Хабиба.
Экс-чемпион UFC подписал контракт с промоушеном Хабиба Нурмагомедова.
Дик Адвокат: разочарован тем, что не увижу Россию на чемпионате мира.
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