Кевин Ли — Диего Санчес: прогноз Глеба Кожикова на бой Eagle FC 46

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Кевин Ли — Диего Санчес в рамках турнира Eagle FC 46.



Ставка: ТМ 1.5 раунда за 2.30.



«Главный бой вечера на турнире Eagle FC 46 — промоушена, принадлежащего Хабибу Нурмагомедову. Два ветерана UFC столкнутся друг с другом, хотя назвать Кевина ветераном язык едва поворачивается, так как бойцу всего 29 лет, чего нельзя сказать о Санчесе, которому 40.

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Этот поединок — ярко выраженный мисс-матч и отличная возможность для Ли закрыть чёрную полосу в своей карьере.

При всем уважении к Диего стоит отметить, что удар держать он стал очень плохо и Кевину достаточно будет один раз хорошо попасть и доработать на земле. Прогноз — бой не зайдёт во вторую половину», — сказал Кожиков.

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