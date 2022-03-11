Ришар Гаске — Оскар Отте: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе Ришар Гаске — Оскар Отте.



Ставка: победа Гаске за 1.80.



«Ришар Гаске в свои 35 лет продолжает выступать в туре и поддерживает себя в неплохом игровом тонусе. На длительные турнирные дистанции француза не хватает. Но один-два матча с любыми соперниками он способен провести на высоком уровне.

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Всего с начала года Ришар сыграл на трёх турнирах – везде преодолевал минимум один круг. Причём побеждал достаточно неплохих соперников – дважды Умбера, Квон Сун У. Вряд ли опытный француз приехал в Индиан-Уэллс только за чеком, тем более в стартовом матче его ожидает далеко не самый грозный соперник.



Оскар Отте с начала года запомнился разве только победой над Нисиокой в Делрэй-Бич. На остальных турнирах немецкий теннисист ничем не выделялся – брал своё там, где это позволял уровень соперников. В Индиан-Уэллсе он сыграет впервые в карьере, что также может создать дополнительные трудности. Плюс ко всему против Гаске с его одноручным бэкхендом далеко не просто подстроиться по игре.



Думаю, по выставленным коэффициентам в этой паре стоит сделать ставку на Ришара Гаске, которого букмекеры с начала года недооценивают – все четыре победы в туре он одержал в статусе андердога и впервые в сезоне будет в роли небольшого фаворита в линии», — сказал Панков.

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