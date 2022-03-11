«Ванкувер» — «Вашингтон»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч чемпионата НХЛ «Ванкувер» — «Вашингтон».



Ставка: победа «Ванкувера» и ТБ 4.5 за 3.00.



«Сегодня мы поговорим о матче чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер» примет «Вашингтон». Этой игрой столичный клуб завершает турне по Канаде, которое он начал с матча с «Калгари». Вторая команда Востока была обыграна со счётом 5:4.

Яромир Ягр обратился к Александру Овечкину.

С «Эдмонтоном» справиться не удалось. «Вашингтон» проиграл в овертайме, хотя сравнял счёт в матче за 2 секунды до финальной сирены. В овертайме Макдэвид забросил победную шайбу. Все ждали, что Овечкин отличится и забросит свою 767-ю шайбу и обойдёт Яромира Ягра, что позволило бы стать первым европейским снайпером в истории НХЛ, но пока не сложилось.



«Ванкувер» в последних матчах выглядит убедительно, в отличие от «Эдмонтона». В стане «Ойлерз» хоть и есть несколько звёзд, но пока команда вне зоны плей-офф. «Ванкувер» играл на выезде, победил «Айлендерс», «Торонто» победил и перед визитом «Вашингтона» одолел «Монреаль» (5:3). В матчах с участием «Ванкувера» фиксируется много шайб. То же самое и в матчах с участием «Вашингтона».



Есть проблема с вратарями, которая началась со стартом сезона, так она и продолжается. Уже трёх голкиперов задействовали. Самсонов сейчас нестабилен. С вратарями проблема пока не решается. Можно предполагать, что будет заброшено много шайб. «Вашингтон» уже подустал. Не будет такой мобилизации, сосредоточенности. Главное, что в команде будут делать всё, чтобы Овечкин забросил свою 767-ю шайбу.



В этом матче я бы поставил на «Ванкувер», всё же играет на своём поле, а шайб будет заброшено более пяти», — сказал Славин.

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