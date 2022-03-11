«Ванкувер» — «Вашингтон»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч чемпионата НХЛ «Ванкувер» — «Вашингтон».
Ставка: победа «Ванкувера» и ТБ 4.5 за 3.00.
«Сегодня мы поговорим о матче чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер» примет «Вашингтон». Этой игрой столичный клуб завершает турне по Канаде, которое он начал с матча с «Калгари». Вторая команда Востока была обыграна со счётом 5:4.
Яромир Ягр обратился к Александру Овечкину.
С «Эдмонтоном» справиться не удалось. «Вашингтон» проиграл в овертайме, хотя сравнял счёт в матче за 2 секунды до финальной сирены. В овертайме Макдэвид забросил победную шайбу. Все ждали, что Овечкин отличится и забросит свою 767-ю шайбу и обойдёт Яромира Ягра, что позволило бы стать первым европейским снайпером в истории НХЛ, но пока не сложилось.
«Ванкувер» в последних матчах выглядит убедительно, в отличие от «Эдмонтона». В стане «Ойлерз» хоть и есть несколько звёзд, но пока команда вне зоны плей-офф. «Ванкувер» играл на выезде, победил «Айлендерс», «Торонто» победил и перед визитом «Вашингтона» одолел «Монреаль» (5:3). В матчах с участием «Ванкувера» фиксируется много шайб. То же самое и в матчах с участием «Вашингтона».
Есть проблема с вратарями, которая началась со стартом сезона, так она и продолжается. Уже трёх голкиперов задействовали. Самсонов сейчас нестабилен. С вратарями проблема пока не решается. Можно предполагать, что будет заброшено много шайб. «Вашингтон» уже подустал. Не будет такой мобилизации, сосредоточенности. Главное, что в команде будут делать всё, чтобы Овечкин забросил свою 767-ю шайбу.
В этом матче я бы поставил на «Ванкувер», всё же играет на своём поле, а шайб будет заброшено более пяти», — сказал Славин.
«Овечкина могут попросить вернуться в Россию». Спортменеджер — о политических реалиях.
Бывший президент КХЛ отреагировал на действия НХЛ на фоне событий на Украине.
Лямся — о работе в «Салавате Юлаеве»: горд тренировать эту команду.
- 11 марта 2022
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 10 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 9 марта 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:05
-
15:00
-
14:00
-
13:00