Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после первых матчей 1/8 финала

В среду и четверг состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. После них букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

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По оценке аналитиков, главный фаворит — «Барселона», поставить на каталонцев можно с коэффициентом 4.00. Команда Хави осталась фаворитом даже несмотря на то, что не смогла победить «Галатасарай» на своём поле, матч завершился со счётом 0:0.



За 5.50 можно поставить на «Лейпциг», который прошёл в четвертьфинал без борьбы из-за отстранения от соревнований «Спартака». Шансы «Севильи» букмекеры оценили коэффициентом 6.00, испанцы в первом матче 1/8 финала обыграли «Вест Хэм» 1:0.



На «Аталанту» Алексея Миранчука можно поставить за 10.00, бергамаски дома переиграли «Байер» 3:2. Поставить на «Лион» предлагают с коэффициентом 13.00, французы сделали весомую заявку на выход в четвертьфинал, победив на выезде «Порту» 1:0.



Шансы «Вест Хэма» аналитики оценили котировкой 17.00, с таким же коэффициентом можно сделать ставку на «Рейнджерс», шотландцы дома разгромили «Црвену Звезду» (3:0). На «Порту» дают коэффициент 22.00.



За 25.00 можно поставить на два немецких клуба — «Айнтрахт» и «Байер». Команда из Франкфурта победила на выезде «Бетис» (2:1), леверкузенцы уступили «Аталанте» (2:3). Шансы «Бетиса» оценили коэффициентом 30.00.



«Брага» на своём поле переиграла «Монако» 2:0, но шансы монегасков эксперты всё равно оценивают выше — 40.00 против 45.00. За 65.00 можно поставить на победу «Галатасарая», а меньше всего шансов выиграть Лигу Европы у «Црвены Звезды». После 0:3 в Шотландии на сербов можно сделать ставку за 250.00.

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