Букмекеры оценили шансы Месси выиграть Лигу чемпионов вместе с «ПСЖ»

«ПСЖ» снова не смог выиграть Лигу чемпионов. Парижане по сумме двух матчей уступили мадридскому «Реалу» 2:3 и вылетели из розыгрыша главного европейского клубного турнира.
Бензема и Мбаппе разговаривали 15 минут после матча «Реал» — «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Лионель Месси не выигрывал Лигу чемпионов с 2015 года. Букмекеры предложили линию на то, сможет ли аргентинец выиграть главный еврокубок вместе с французским клубом.
Поставить на то, что Месси выиграет Лигу чемпионов вместе с «ПСЖ», можно с коэффициентом 5.50, это примерно 18% вероятности. Сделать ставку на то, что аргентинцу не удастся победить в ЛЧ в составе парижан, можно за 1.11 (82%).
За свою карьеру Месси четырежды побеждал в Лиге чемпионов в составе «Барселоны». «ПСЖ» в своей истории ни разу не побеждал в Лиге чемпионов. Ближе всего к заветному трофею команда подобралась в 2020 году, тогда она в финале уступила «Баварии» 0:1.
Месси впервые за 15 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов.
Защитник «Аталанты» рассказал о взаимоотношениях Миранчука и Малиновского.
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