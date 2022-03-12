«Локомотив» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита в московском дерби РПЛ

Сегодня, 12 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск.
Какой канал покажет матч «Локомотив» — ЦСКА?
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38, что приблизительно равно 42% вероятности. Успех «Локомотива» оценён экспертами в 3.45 (28%). Ставки на ничью принимаются за 3.42.
Аналитики также считают, что московское дерби не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.
В списке травмированных «Локомотива» голкипер Маринато Гильерме, защитники Станислав Магкеев и Тин Едвай, хавбеки Антон Миранчук и Франсуа Камано. В списке травмированных ЦСКА — защитник Марио Фернандес и форвард Антон Заболотный.
Юрий Сёмин поддержал идею расширения РПЛ.
Ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.25.
- 12 марта 2022
-
08:00
- 11 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 10 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 9 марта 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:05