«Локомотив» — ЦСКА: эксперты назвали фаворита в московском дерби РПЛ

Сегодня, 12 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск.

Какой канал покажет матч «Локомотив» — ЦСКА?

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38, что приблизительно равно 42% вероятности. Успех «Локомотива» оценён экспертами в 3.45 (28%). Ставки на ничью принимаются за 3.42.



Аналитики также считают, что московское дерби не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

В списке травмированных «Локомотива» голкипер Маринато Гильерме, защитники Станислав Магкеев и Тин Едвай, хавбеки Антон Миранчук и Франсуа Камано. В списке травмированных ЦСКА — защитник Марио Фернандес и форвард Антон Заболотный.

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Ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.25.

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