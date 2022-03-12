«Локомотив» — ЦСКА: прямая трансляция, смотреть онлайн, прямой эфир на «Матч ТВ»

Сегодня, 12 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Тимощук лишён всех титулов и званий на Украине.

В прямом эфире московское дерби покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Локомотива» оценён экспертами в 3.45. Заключить пари на ничью предлагают за 3.42.



Аналитики уверены, что столичное дерби не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Российским пользователям запретили играть в фэнтези-лиге АПЛ.

«Матч ТВ» больше не будет транслировать чемпионаты Португалии и Шотландии.

У Абрамовича есть 81 день, чтобы безвозмездно продать «Челси».