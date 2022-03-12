«Локомотив» — ЦСКА: прямая трансляция, смотреть онлайн, прямой эфир на «Матч ТВ»

Сегодня, 12 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.
Тимощук лишён всех титулов и званий на Украине.
В прямом эфире московское дерби покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Локомотива» оценён экспертами в 3.45. Заключить пари на ничью предлагают за 3.42.
Аналитики уверены, что столичное дерби не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.
Российским пользователям запретили играть в фэнтези-лиге АПЛ.
«Матч ТВ» больше не будет транслировать чемпионаты Португалии и Шотландии.
У Абрамовича есть 81 день, чтобы безвозмездно продать «Челси».
- 12 марта 2022
-
17:15
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:51
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 11 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 10 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:20