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«Локомотив» — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть онлайн, какой канал покажет дерби

«Локомотив» — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть онлайн, какой канал покажет дерби
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Сегодня, 12 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

В прямом эфире московское дерби покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Локомотива» оценён экспертами в 3.45. Заключить пари на ничью предлагают за 3.42.

Главным арбитром на матч назначен Сергей Иванов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Алексей Сухой. За VAR будет отвечать Василий Казарцев, помогать ему будут Антон Кобзев и Анастасия Пустовойтова. В качестве инспектора московского дерби выступит Сергей Французов.

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