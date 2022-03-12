«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: смотреть в прямом эфире, онлайн трансляция, какой канал

12 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 20:30 мск.

Okko отреагировал на запрет показа матчей АПЛ на территории России.

В прямом эфире трансляцию из Англии можно будет посмотреть на телеканале «Беларусь 5».

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 3.52. Ставки на ничью принимаются за 3.68.



Аналитики считают, что матч АПЛ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

«МЮ» — «Тоттенхэм»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

«Матч ТВ» больше не будет транслировать матчи чемпионатов Португалии и Шотландии.

Глава УЕФА: разрыв контракта с «Газпромом» нам дорого обошёлся.