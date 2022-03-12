«Уфа» – «Нижний Новгород»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Уфа» – «Нижний Новгород».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 3.10.

«Борьба в нижней части таблицы. Здесь сложно делать прогноз, потому что правила могут поменять по ходу игры. Но, скорее всего, придём к тому, что никто из РПЛ не вылетит по итогам сезона. Но пока что борьба должна вестись в полную силу.

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«Уфа» два поражения потерпела, но были сложные выезды — в Грозный и Санкт-Петербург. По игре нельзя сказать, что уфимцы были совсем плохи. «Нижний» победил «Урал» на своём поле, а затем не удержал ничью в игре с ЦСКА, пропустив на последних секундах. Но по организации к «Нижнему» вопросов нет.



Первый домашний матч для «Уфы» в этой части сезона. Она будет играть на победу, будет обострять ситуацию на поле. Дома уфимцы стараются много созидать. «Нижнему» в каком-то смысле на выезде даже проще. Он умеет контратаковать, мобильная группа атаки у команды Кержакова.



Вопреки многим прогнозам, думаю, здесь будут забитые мячи. Рискну поставить на вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Команды понимают, что по потенциалу они близки, поэтому никто не будет полностью закрываться. Моментов будет достаточно. Уверен в прогнозе на 7 из 10».

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