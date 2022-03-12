«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на 6-й матч серии плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — «Ак Барс».

Ставка: итоговая победа «Авангарда» за 1.89.

«Ак Барс» отскочил второй раз подряд и теперь проигрывает в серии почти прилично. Понятны проблемы «Авангарда» в защитной линии и длине скамейки. Понятна работа казанцев в этом направлении. Да, четверной матчбол «ястребов» превратился в скромный двойной, а я продолжаю считать, что такой «Авангард» даже «Ак Барсу» невозможно обыграть четыре раза подряд. Три – наверное, возможно, а вот четыре – никак. Поэтому финансовое решение для данного противостояния может быть только одно: до посинения грузить на «Авангард», удваивая-утраивая ставку после каждого следующего матча, вплоть до победы «ястребов», которая разом закроет все предыдущие проигрыши.

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Но это лишь одна сторона вопроса. Вне всякого сомнения, очень большая, судя по общей статистике серий до четырёх побед, в которых одна из команд повела со счётом 3-0, процентов на 90 с хвостиком. Но всё же есть другая сторона, где главное место занимает психология. Когда ты в равной борьбе и равных матчах проигрываешь подряд три игры, то морально падаешь в бездну безысходности. Но если ты не остаёшься там лежать, а поднимаешься, выигрываешь раз, выигрываешь второй, то начинаешь психологически передавливать соперника. И уже на твою мельницу капает статистика пятых матчей всех серий, согласно которой победитель пятого матча выигрывает серию, если не ошибаюсь, в 78 процентах случаев.



Но пока за всю историю КХЛ известен лишь один случай спасения серии со счёта 0-3, то, считаю, второй стороной вопроса крепко заморачиваться не следует. Нужно иметь его в виду – и не более. И, как уже было сказано, грузить на «Авангард», который самолично сломал гостевую направленность этого противостояния. То есть первый начал, почему бы теперь не продолжить?



Мой прогноз: труднейшая победа «Авангарда». Вполне может быть, что и в каком-то адском по счёту овертайме. Но серия на этом завершится».

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