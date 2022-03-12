«Локомотив» – ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на центральный матч 21-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – ЦСКА.

Ставка: ЦСКА победит за 2.38.

«Локомотив» сейчас разобранный. Железнодорожники крупно проиграли в матче на Кубок, потом чудом обыграли «Химки». Но химчане играли в меньшинстве.

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К тому же у них бардак, потому что многие футболисты отсутствуют, особенно в линии обороны. То есть команда была не в порядке. Только поэтому «Локомотив» выиграл, но пропустил два гола, а мог пропустить ещё и легко упустить победу. Победа «Локо» – в большой степени случайность.

При этом ЦСКА в полнейшем порядке. Обыграл по делу две очень сильные команды, «Спартак» и «Сочи». Думаю, что красно-синие просто разорвут «Локомотив».



Коэффициент даже на чистую победу ЦСКА большой. А можно брать и больше.



Желающим поймать хороший коэффициент я рекомендую победу ЦСКА с форой (-1.5). Либо ИТБ2 (2.5). Я жду полного разгрома. Мои ставки: П2 – это гарантированный вариант; ИТБ2 (1.5) – коэффициент тоже большой, и я не вижу ни малейшей причины, почему этого не произойдёт».

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