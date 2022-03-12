«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: ставка Александра Елагина на матч АПЛ

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин сделал свою ставку на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».
Ставка: «Тоттенхэм» победит с форой (0) за 2.58.
«Со стратегической точки зрения матч наиважнейший в гонке за четвёртое лигочемпионское место. Позиция «Тоттенхэма» в ней мне видится предпочтительнее.
Где покажут матч «МЮ» — «Тоттенхэм»?
«Ман Юнайтед» пока на пятом месте с 47 очками после 27 игр. «Тоттенхэм» седьмой, у него 42 очка после 35 матчей. Однако, по потерянным «шпоры» на очко впереди. Ясное дело, что эти так называемые потерянные ещё нужно завоевать. Потому-то предстоящую игру соперников я и назвал выше наиважнейшей.
В первом круге на поле «Тоттенхэма» 30 октября «Юнайтед» не оставил от своего соперника камня на камне, выиграв 3:0 с голами Криштиану, Кавани и Рэшфорда. Этим «Юнайтед» поспособствовал увольнению Нуну Эшпириту Санту. Его сменил итальянец Антонио Конте. Именно он будет руководить «Тоттенхэмом» 12 марта на «Олд Траффорд».
Уверен, гости будут действовать на контратаках, в результате которых они положили на лопатки в Манчестере грозный «Сити». Команда Конте не слишком стабильна, это факт. Однако против «Юнайтед» она будет предельно мотивирована и внимательна. Думаю, «Тоттенхэм» способен набрать очки».
Конте назвал несправедливым отстранение россиян от международных соревнований.
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