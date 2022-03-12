Виктор Гусев дал прогноз на московское дерби «Локомотив» — ЦСКА

Известный журналист, телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев дал свой прогноз на матч 21-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.33.

«Давайте вспомним матч предыдущего тура, когда «Локомотив» выиграл у «Химок» в непростом матче 3:2. Эта победа ещё и поставлена под вопрос из-за участия дисквалифицированного чешского игрока в составе «Локо». На своём поле у «Локомотива» шесть побед, одна ничья и три поражения. Сейчас «Локо» будет играть на своём поле.

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ЦСКА играет в гостях. На чужом поле результат такой: пять побед, одна ничья и четыре поражения. В предыдущем туре на своём поле армейцы победили «Нижний Новгород». Языджи, новобранец, забил на последних секундах. Если брать последние матчи, то там четыре «сухие» победы у ЦСКА. Мне кажется, по-прежнему велика роль Акинфеева. Есть кому организовать оборону у ЦСКА — два брата Березуцких, теперь они на тренерском посту. Здесь всё нормально.



ЦСКА надёжен, а его защитники могут идти вперёд и забивать. ЦСКА — это уверенность в себе и команде тренеров. Это хорошая атмосфера. Это всё то, чего сейчас нет у «Локомотива» в силу объективных обстоятельств. В первом круге ЦСКА дома проиграл 1:2. Это был и другой ЦСКА, и другой «Локомотив». Хороший прогноз — обе забьют. Так подсказывает мне статистика. В семи из последних девяти матчей между двумя командами как раз обе забивали. Я на это не поставлю, но предлагаю вам как возможную ставку.



«Локомотив» при всём том, что я сказал до того, не проиграл армейцам в шести последних матчах на своём поле. Было три победы и три ничьи. Прекрасно проводит последние туры ЦСКА, а о «Локомотиве» этого сказать нельзя. ЦСКА — лидер по результатам последних пяти туров. У команды четыре победы и одно поражение. «Локо» в этой своеобразной таблице всего на 11 месте: две победы и три поражения. Ситуация совершенно разная. «Локо» снова точно сыграет без Гильерме. Молодой Худяков выручает команду, но есть момент нестабильности в его игре. С Акинфеевым сравнивать его никак нельзя. У ЦСКА под вопросом Фернандес и Заболотный. Мне кажется, что армейцы будут ближе к победе».

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