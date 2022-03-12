«МЮ» – «Тоттенхэм»: ставка Эдуарда Мора на матч АПЛ с коэффициентом 3.40.

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 3.40.
«Как я и предполагал, «Манчестер Юнайтед» выпал из первой четвёрки, на пятом месте сейчас. На седьмой строчке сейчас «Тоттенхэм», у которого на два очка меньше, но есть две игры в запасе. Думаю, после этого матча Конте обгонит Рангника.
Где покажут матч «МЮ» — «Тоттенхэм»?
Большие проблемы у «МЮ». Команда отскочила в Лиге чемпионов, добыв ничью против «Атлетико», хотя выглядела плохо. Добыла также ничью в чемпионате. А потом вчистую проиграла «Сити», без вариантов.
Кроме типично игровых проблем, накладывается ещё и недовольство Криштиану Роналду, который перед матчем с «Сити» вообще улетел в Португалию.
«Тоттенхэм», наоборот, после небольшого кризиса сейчас на подъёме. Чего стоит только одна победа 5:0 в чемпионате.
К тому же по стилю «Манчестер Юнайтед» очень подходит «Тоттенхэму». Особенно играя на выезде, команда может большими силами обороняться (как это любит Конте). И за счёт контратак и индивидуально очень сильных футболистов делать резкие выпады и забивать голы.
Думаю, именно так всё и произойдёт. Вижу здесь явным фаворитом «Тоттенхэм». Коэффициент на их победу больше тройки. Надо брать, так как шансы довольно высоки. Мой прогноз – П2».
«МЮ» — «Тоттенхэм»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Конте назвал несправедливым отстранение россиян от международных соревнований.
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