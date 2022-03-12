«Арсенал» — «Динамо»: прямой эфир, где смотреть, онлайн-трансляция, какой канал покажет

12 марта состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» Тула — «Динамо» Москва. Начало игры запланировано на 16:30 мск.

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Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть в эфире канала «Матч Премьер».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех туляков оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.86.



Аналитики также считают, что матч РПЛ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

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