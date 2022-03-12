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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Ильи Казакова на дерби в 21-м туре РПЛ

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Ильи Казакова на дерби в 21-м туре РПЛ
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 1.68.

«Поговорим о чемпионате России. «Локомотив» встретится с ЦСКА. Центральная игра
21-го тура. Мне кажется, что ЦСКА подходит к этой игре в статусе фаворита. Дело не только в победах, которые армейцы одерживают после зимней паузы. Дело не в том, что «Локомотив» сейчас разбалансирован и команда находится в игровом поиске.

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Просто ЦСКА сейчас выглядит более целостно, а именно в дерби на первый план выходит не исполнительское мастерство, но и целостность игровой структуры команд.

У ЦСКА всё нормально за исключением двух травм. Непонятно, какое состояние у Заболотного и Фернандеса. Если не смогут сыграть в дерби, то это потеря. В любом случае ЦСКА сейчас в каждой линии выглядит предпочтительней «Локомотива».

В этом матче стоит взять победу ЦСКА с форой (0). Коэффициент очень неплохой. Мне кажется, что эта ставка доедет в этой игре».

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