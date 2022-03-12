Джей-Джей Уилсон — Гаджи Рабаданов: ставка Вадима Тихомирова на бой Bellator 276

Бывший комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Джей-Джей Уилсон — Гаджи Рабаданов в рамках Bellator 276.

Ставка: победа Уилсона за 2.10.

«Этот бой выглядит одним из самых интригующих на ближайших выходных. Против человека из команды Хабиба выйдет боец с рекордом 8-0, у которого 7 из 8 побед были одержаны досрочно. Уилсон молодой, атлетичный, умеет бороться. Судя по некоторым постам в «Инстаграме», хорошо справляется с психологическими сложностями. Уилсон вроде бы поднимается в весе, но при этом он выше Рабаданова и у него длиннее руки. И главное — боец из Новой Зеландии знает и видел, как его оппонент проигрывал четыре раза.

Экс-чемпион UFC подписал контракт с промоушеном Нурмагомедова.

Перед этим боем действительно интересно подумать, кто и как мог бы его выиграть, и уже сам этот факт заставляет поверить, что у соперников примерно равные шансы. С одной стороны, может показаться, что отсутствие поражений у Уилсона как будто заставляет нас его переоценивать. С другой — надо признать, что у Рабаданова в списке побед пока нет по-настоящему больших имён. С одной стороны, кажется, что дагестанского бойца будет трудно чем-то удивить в борьбе после стольких тренировок с Исламом Махачевым и Хабибом. С другой — всё острее появляется ощущение, что судьи сейчас могут быть нелояльными к россиянам при равном поединке, дошедшем до решения. С одной стороны, тебе кажется, что Рабаданов банально опытнее и старше. С другой, 24 года — это подходящий возраст, когда одарённый боец начинает раскрываться.



Если всё это вас убеждает, что у андердога есть шансы в этом бою, рискуйте и ставьте на победу Уилсона за 2.10».

UFC подтвердил бой Фергюсона и Чендлера.

Сехудо: никто не заслуживал места в зале славы UFC больше Хабиба.

В России обсуждают создание собственной серии Гран-при по фигурному катанию.