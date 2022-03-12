«Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на 6-й матч серии Кубка Гагарина

Хоккейный журналист Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Северсталь» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» Москва с форой (-1.5) за 2.98.

«Недолго музыка играла», и наше восхищение «Северсталью» и творческим гением Андрея Разина было опять, уже в третий раз подряд грязно растоптано Александром Ерёменко. Который в свои без малого 42 года оказался тем самым пёрышком, переломившим хребет верблюду.

«Северсталь» — «Динамо»: когда начало, где покажут?

Да, да, переломившим. Мой коллега Сергей Гимаев, постоянно притапливающий за слабых, в этом месте наверняка сказал бы, что, мол, «Северсталь» ещё соберётся, ещё покажет, ещё сравняет счёт в серии.



Увы, друзья, не покажет и не сравняет. Потому что теперь на стороне «Динамо» играет ещё и психология. Бело-голубые четко понимают: что бы у их ворот ни творила «Северсталь», она забросит максимум две. И это в лучшем случае. А может, и вообще одну. Динамовский же атакующий потенциал позволяет им забросить много больше. И если в одном-единственном конкретном матче может случиться практически любая чертовщина, то две чертовщины подряд не случится точно.



Но я предположу, что и одной не произойдёт – если, конечно, в голу будет Ерёменко, а пока все предпосылки к этому в наличии. Значит, «Динамо» победит на выезде, и это будет третья подряд выездная победа бело-голубых в этом розыгрыше Кубка Гагарина и четвёртая подряд в этой серии. Ерёменко привычно пропустит две, «Динамо» столь же привычно забросит четыре-пять – на этом серия и закончится».

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