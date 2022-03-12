Сыграй в «Ну, погоди!» – выиграй фрибеты от Фонбет и игровую футболку «Локомотива»!

Новичок столичного «Локомотива» Ян Кухта известен необычным хобби. Чех разводит кур и даже поставлял свежайшие яйца поварам своего предыдущего клуба.



Букмекерская компания Фонбет предлагает попробовать себя в роли футболиста и одновременно вспомнить любимую электронную игру всех советских детей. Собирай яйца в корзину, зарабатывай очки и меняй их на фрибеты до 2000 рублей! Больше яиц – больше сумма бонуса.



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