Сыграй в «Ну, погоди!» – выиграй фрибеты от Фонбет и игровую футболку «Локомотива»!

Новичок столичного «Локомотива» Ян Кухта известен необычным хобби. Чех разводит кур и даже поставлял свежайшие яйца поварам своего предыдущего клуба.
Букмекерская компания Фонбет предлагает попробовать себя в роли футболиста и одновременно вспомнить любимую электронную игру всех советских детей. Собирай яйца в корзину, зарабатывай очки и меняй их на фрибеты до 2000 рублей! Больше яиц – больше сумма бонуса.
Покажи абсолютно лучший результат и получи игровую футболку Яна Кухты с автографом, а также дополнительные призы от Фонбет и футбольного клуба «Локомотив»!
Для участия необходимо сделать скриншот со своим результатом, опубликовать его в «сториз» своего аккаунта в Инстаграме и отметить @fonbetru. Важно, чтобы ваш профиль был открытым! В понедельник, 14 марта, мы подведём итоги и объявим победителя.
- 12 марта 2022
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:51
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 11 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 10 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:00