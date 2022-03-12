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Сыграй в «Ну, погоди!» – выиграй фрибеты от Фонбет и игровую футболку «Локомотива»!

Сыграй в «Ну, погоди!» – выиграй фрибеты от Фонбет и игровую футболку «Локомотива»!
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Новичок столичного «Локомотива» Ян Кухта известен необычным хобби. Чех разводит кур и даже поставлял свежайшие яйца поварам своего предыдущего клуба.

Букмекерская компания Фонбет предлагает попробовать себя в роли футболиста и одновременно вспомнить любимую электронную игру всех советских детей. Собирай яйца в корзину, зарабатывай очки и меняй их на фрибеты до 2000 рублей! Больше яиц – больше сумма бонуса.

Покажи абсолютно лучший результат и получи игровую футболку Яна Кухты с автографом, а также дополнительные призы от Фонбет и футбольного клуба «Локомотив»!

Для участия необходимо сделать скриншот со своим результатом, опубликовать его в «сториз» своего аккаунта в Инстаграме и отметить @fonbetru. Важно, чтобы ваш профиль был открытым! В понедельник, 14 марта, мы подведём итоги и объявим победителя.

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