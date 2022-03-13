«Спартак» — «Краснодар»: эксперты оценили шансы команд в матче 21-го тура РПЛ

Сегодня, 13 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Начало игры — в 19:00 мск.

Дмитрий Лоськов: от игры к игре «Локомотив» будет прибавлять.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56, что приблизительной равно 64% вероятности. Успех краснодарцев оценён экспертами в 6.40 (15%). Ставки на ничью принимаются за 4.90.



При этом аналитики уверены, что матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

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