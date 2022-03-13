«Спартак» — «Краснодар»: прямой эфир, где смотреть, онлайн-трансляция матча РПЛ

13 марта состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сандро Шварц рассказал, что его особенно порадовало в победе над «Арсеналом».

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех краснодарцев оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.90.



Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

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