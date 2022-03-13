«Спартак» — «Краснодар»: во сколько начало, какой канал покажет матч, кто не сыграет

Сегодня, 13 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 мск.

«Мы в ответ бежим на месте». Что означает мораторий на вылет из РПЛ?

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех краснодарцев оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.90.



Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

В списке травмированных у «Спартака» — защитник Павел Маслов. У «Краснодара» недоступны все легионеры, покинувшие клуб.

«Спартак» — «Краснодар»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.



Сёмин: отстранение Абрамовича от «Челси» — решение против футбола.



Сакки: Доннарумма ошибся, когда выбрал деньги.