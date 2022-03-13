«Спартак» — «Краснодар»: во сколько начало, какой канал покажет матч, кто не сыграет

Сегодня, 13 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 мск.
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В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех краснодарцев оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.90.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.
В списке травмированных у «Спартака» — защитник Павел Маслов. У «Краснодара» недоступны все легионеры, покинувшие клуб.
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