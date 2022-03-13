«Крылья Советов» — «Зенит»: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция, какой канал покажет

Сегодня, 13 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Начало игры — в 16:30 мск.

Прогноз Дениса Казанского на матч «Крылья Советов» — «Зенит».

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех самарцев оценён экспертами в 6.65. Ставки на ничью принимаются за 4.80.



Аналитики уверены, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

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