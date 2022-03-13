«Химки» — «Сочи»: смотреть в прямом эфире, онлайн-трансляция, по какому каналу покажут

Сегодня, 13 марта состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Сочи». Начало игры — в 14:00 мск.
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».
В прямом эфире трансляцию со стадиона «Арена-Химки» можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер».
Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех химчан оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.90.
При этом аналитики считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.
Прогноз Дениса Казанского на матч «Крылья Советов» — «Зенит».
Защитник «Краснодара» вернётся в «Атлетико Минейро».
- 13 марта 2022
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:51
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 12 марта 2022
-
19:30
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:51
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 11 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00