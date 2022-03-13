«Химки» — «Сочи»: смотреть в прямом эфире, онлайн-трансляция, по какому каналу покажут

Сегодня, 13 марта состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Сочи». Начало игры — в 14:00 мск.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

В прямом эфире трансляцию со стадиона «Арена-Химки» можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер».

Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех химчан оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.90.



При этом аналитики считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

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