«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Романа Нагучева на матч РПЛ

Известный комментатор и амбассадор «Фонбет» Роман Нагучев поделился прогнозом на матч 21-го тура чемпионата России «Спартак» – «Краснодар».
Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.22.
«Отличный матч для прогноза с учётом того, что происходит в российском футболе. «Спартак» набрал неплохой ход в игре против «Динамо», «Краснодар» лишился абсолютно всех легионеров, поэтому те настройки, которые были доступны ещё недавно, будут сломаны. Спартаковцы показали зрелый футбол в игре с «Динамо», да и против ЦСКА создавали моменты.
«Мы в ответ бежим на месте». Что означает мораторий на вылет из РПЛ?
В моём понимании нас ждёт игра, в которой будет много голов. С учётом того, что матч пройдёт в Москве, предположу тотал больше 3.
Игра в обороне – не конёк обеих команд. Зато в атаке «Спартака» есть сразу несколько нападающих, способных здорово себя проявить. У «Краснодара» в великолепной форме Сперцян. Мой прогноз – больше трёх забитых мячей».
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