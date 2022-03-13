«Крылья Советов» — «Зенит»: ставка Дениса Казанского на матч чемпионата России

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Зенит».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.13.

«Это особенная игра для форварда Ивана Сергеева. Он был хорош в игре с «Рубином», а здесь — своя бывшая. Думаю, что Сергеев будет рвать и метать, попадёт в стартовый состав.

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Да и вообще надо сказать, что у «Зенита» впереди всё красиво. Мы видим матчи с «Уфой», с «Рубином», с «КАМАЗом». С другой стороны, проблемы в обороне, что и «Уфа» показала (пусть и не забила).



«Рубин» точно продемонстрировал, что без Ракицкого, Ловрена с другими игроками в центре не на привычных позициях довольно проблематично будет. Ну а тут ещё и гостевая игра. Надо вспомнить, как тяжело было «Зениту» в матче с «Крыльями» в первом круге, когда в концовке благодаря Сутормину спаслись.



В общем, здесь будет очень упорная игра. При этом довольно интересная и результативная. С учётом красивой игры в атаке от «Зенита», с учётом уязвимой обороны и домашней игры «Крыльев». Ставлю на ОЗ и ТБ (2.5)».

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