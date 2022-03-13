«Спартак» — «Краснодар»: ставка Эдуарда Мора на матч Российской Премьер-Лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 мяча за 2.34.

«Недавно смотрел игру «Краснодара» с «Уралом». Могу сказать, что произошли большие изменения. Вы знаете, что легионеры сейчас не тренируются с командой, поэтому «Краснодар» вынужден играть своими футболистами.

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В принципе, футболистов хватило на стартовый состав против «Урала». Хотя Кривцов, центральный полузащитник, играл немного, плюс вышел справа в атаке Манилов. Неплохо сыграл, но видно, что по классу он уступает другим футболистам. В запасе у «Краснодара» нет никого. Команда благодаря спорному пенальти и рикошету повела 2:0 против «Урала», но потом соперник задавил «Краснодар» и все проблемы всплыли наружу.



«Спартак» здесь явный фаворит. Не сомневаюсь, что он выиграет. Отличная игра была против «Динамо». В равных составах «Спартак» повёл 2:0, а после удаления команда перестроилась. Во втором тайме выпустили Литвинова, который уже не подключался к атаке, а Мозес играл гораздо ниже. К сожалению, Промес не реализовал выход один на один и подвёл меня с прогнозом на ТБ (2.5).



У «Спартака» огромная обойма, конкуренция в линии атаки серьёзная. Поэтому, думаю, что мы увидим яркую игру, и во втором тайме голов будет больше, чем в первом. Если «Краснодара» и хватит на первый тайм, то во втором, когда уже футболисты подсядут, а их менять просто некем, у «Спартака» могут выйти свежие исполнители и принести результат.



Мой прогноз на этот матч — победа «Спартака» и тотал матча больше 2.5 мяча. Я ожидаю здесь много голов. «Спартак» забьёт много, может, даже три или четыре. При этом гости вполне могут забить один гол. Им ничего не остаётся, кроме как атаковать. Больших задач на этот сезон у «Краснодара» уже нет».

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