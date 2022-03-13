«Спартак» — «Краснодар»: ставка Дмитрия Шнякина на матч чемпионата России

Комментатор и ведущий Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: победа «Спартака» и обе забьют за 3.24.

«Прогноз на матч с броской и всегда интересной вывеской. «Спартак» играет против «Краснодара». «Спартак», конечно же, фаворит. Если матч с ЦСКА был не самым убедительным, то победа в Кубке России над «Кубанью» и укрощение одного из лидеров чемпионата, «Динамо», в прошлом туре показали многое.

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«Спартак» — фаворит по многим причинам: легионеры на месте, воодушевляющая победа над «Динамо», на месте тренер, играют дома. В конце концов, «Спартак» провёл на два матча больше после возобновления чемпионата. Чуть лучше команда сыграна.



«Краснодар», в свою очередь, лишился всех своих главных звёзд, остался без тренера, который готовил команду к рестарту сезона. «Краснодар» сейчас на перепутье. Здесь очевиден вариант «победа «Спартака». Я предложу две ставки. Один вариант более надёжный, то есть победа хозяев без каких-то примесей.



Но я люблю что-то интереснее и жирнее. Победа «Спартака» через «обе забьют» мне очень нравится. Пока рано говорить о какой-то стабильности «Спартака». Оборона пока неидеальна. У соперников постоянно были моменты: ЦСКА забивал, «Кубань» забивала и у «Динамо» были моменты.



Всё равно у «Краснодара» есть линия атаки. Это и Ионов, игрок сборной России, Ильин, который забил в прошлом туре. Кстати, Ильин знает, как забивать «Спартаку». Он в прошлом сезоне за «Ахмат» отличался в матче со «Спартаком». Есть и главная звезда «Краснодара» — это Сперцян. Все они на месте и могут оформить хотя бы один гол.



Не забываем и об истории противостояния команд. Они всегда играют бодро, сочно и результативно. В шести из последних семи очных матчей команды забивали друг другу».

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