«Лион» — «Ренн»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч 28-го тура Лиги 1 «Лион» — «Ренн».
Ставка: победа «Лиона» за 2.10.
«Лион» сыграет против «Ренна». Чемпионат Франции становится таким же верховым, как мы привыкли, хотя в начале сезона было не совсем так.
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Если посмотреть результаты команд в еврокубках, то «Ренн» уступил «Лестеру» со счётом 0:2, а «Лион» в Лиге Европы в гостях обыграл «Порту» (1:0). Матчи были не самые результативные. Они показывают и текущую форму команд. Несмотря на то что «Ренн» выше в таблице в Лиге 1, «Лион» сейчас на более атакующем, прогрессивном и аккуратном ходу.
От голов отойду в этом матче. «Лион» — фаворит этой встречи, но с коэффициентом 2.10. Это выглядит вкусно. Думаю, что таким вариантом надо воспользоваться.
«Лиону» надо побеждать в этом матче, тем более что он находится в более предпочтительном состоянии, когда надо играть на третий или четвёртый день после предыдущего матча. Ставим на П1».
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